Титомир заявил об авторстве аранжировок песен «Ласкового мая»

Богдан Титомир заявил, что писал аранжировки к культовым песням «Ласкового мая»
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Богдан Титомир, известный по выступлениям в группе «Кар-мэн», сообщил, что был автором аранжировок для нескольких известных песен группы «Ласковый май». Об этом он заявил в проекте «Токсики».

Отвечая на вопрос о том, почему никто не знает о его композиторском таланте, Богдан рассказал, что писал аранжировки для хитов 90-х, в частности, для композиции «Седая ночь». Также он, по собственному признанию, работал над музыкой к еще нескольким песням Юры Шатунова.

Подобную информацию ранее сообщал бывший продюсер коллектива Андрей Разин. Он подтвердил, что Титомир действительно работал над несколькими аранжировками для «Ласкового мая», но не уточнял, что это были за песни.

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер Андрей Разин, известный по работе с группой «Ласковый май», лишен прав на песни музыкального коллектива.

