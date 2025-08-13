Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 13 августа 2025Мир

Трамп обсудит Украину с «замечательными людьми»

Трамп анонсировал разговор с лидерами ЕС, назвав их замечательными людьми
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидерами Европейского союза (ЕС), назвав их замечательными людьми. С таким заявлением он выступил в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что вскоре он обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине с европейскими лидерами.

«Это замечательные люди, которые хотят увидеть заключение сделки», — написал американский президент.

Ранее стало известно, что Трамп проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В онлайн-переговорах также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и ряд лидеров ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Названо навредившее танкостроению решение Хрущева

    Избившая ребенка воспитательница российского детсада попала под следствие

    Женщины с Кавказа массово разрезали щеки ради ямочек

    Родственник выманил у россиянки недвижимость на 34 миллиона рублей

    В СВР России раскрыли планы Еврокомиссии на власти Венгрии

    В России подсчитали налоговые поступления

    Гонорар уехавшей из России Пугачевой сократился в два раза

    Столкновение грузовика и бетономешалки с возгоранием попало на видео в российском регионе

    Страна НАТО ответила на критику Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости