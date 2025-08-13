Трамп обсудит Украину с «замечательными людьми»

Трамп анонсировал разговор с лидерами ЕС, назвав их замечательными людьми

Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с лидерами Европейского союза (ЕС), назвав их замечательными людьми. С таким заявлением он выступил в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что вскоре он обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине с европейскими лидерами.

«Это замечательные люди, которые хотят увидеть заключение сделки», — написал американский президент.

Ранее стало известно, что Трамп проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В онлайн-переговорах также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и ряд лидеров ЕС.