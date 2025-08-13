Мир
Трамп ответил на заявления о победе Путина

Трамп раскритиковал экс-советника США Болтона из-за слов о победе России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ответил критикой на слова своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего, что предстоящая встреча лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске — это еще один шаг к победе Владимира Путина, а не к мирным переговорам. Глава Белого дома назвал Болтона «глупым человеком» в своей соцсети Truth Social.

Бывший помощник американского лидера заявил в эфире телеканала CNN, что переговоры на Аляске — это «большая победа Путина». «Единственным лучшим местом был бы саммит в Москве», — подчеркнул он.

В ответ Трамп написал, что СМИ, которые освещают его предстоящую встречу с российским лидером, все время цитируют «уволенных неудачников и действительно глупых людей».

«Если бы я бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с РФ, то фейковые новости утверждали бы, что я заключил невыгодную сделку», — добавил президент США.

Ранее Джон Болтон раскрыл, что Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев ждал встречи с Владимиром Путиным. Он хотел обсудить тет-а-тет урегулирование конфликта на Украине.

