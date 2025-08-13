Мир
Трамп раскрыл Зеленскому цели саммита с Путиным

Axios: Трамп назвал целью его встречи с Путиным достижение прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы раскрыл цели его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

«Президент Трамп сообщил президенту Зеленскому и европейским лидерам, что его целями на саммите с Владимиром Путиным в пятницу являются достижение прекращения огня и более четкое понимание того, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе разговора Трамп также предложил «заморозить» большую часть линии фронта с дополнительными обменами территорий между сторонами конфликта. Он заявил, что не может принимать окончательные решения по поводу такого обмена, но считает, что он будет необходимой частью мирного соглашения.

Видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

