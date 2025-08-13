Трамп заявил о готовности затронуть тему хакерских атаках на встрече с Путиным

Трамп допустил, что готов затронуть тему кибератак на встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что затронет тему хакерских атак на встрече с главой России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Об этом политик упомянул в беседе с журналистами при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, пишет ТАСС.

«Думаю, что я мог бы это сделать», — ответил Трамп на вопрос о том, намерен ли он обсудить появившиеся в СМИ утверждения о том, что РФ якобы могла быть причастна к взлому электронной базы судов США.

Кроме того, глава Белого дома признал, что Штаты сами осуществляют хакерские атаки. При этом Трамп высказал мнение, что России также занимается хакерство, и она «хороша в этом».

Ранее глава Белого дома пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России. Так. он заявил, что представители СМИ делают это «очень недобросовестно».

К примеру, издание WSJ указало, что Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами пообещал потребовать от Путина немедленного прекращения огня на Украине в ходе их предстоящей встречи на Аляске.