02:00, 13 августа 2025

Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

Табун лошадей не выжил после удара молнии в Башкирии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Семь лошадей погибли от удара молнии недалеко от линии электропередач (ЛЭП) в Баймакском районе Башкирии. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным чрезвычайного ведомства, животные паслись рядом с ЛЭП в селе 1-е Туркменово. Уточняется, что парнокопытные принадлежали одному из жителей населенного пункта.

Незадолго до этого в региональном МЧС предупреждали, что на республику надвигаются грозы и дожди.

Ранее сообщалось, что в Туве молния ударила в ребенка, когда вместе с братом пошел за табуном лошадей. Спасти несовершеннолетнего не удалось. По данному факту была инициирована проверка.

