Украинец размещал на памятниках бандеровскую символику и был задержан

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши совместно с полицейскими задержали 17-летнего украинского подростка, размещавшего бандеровскую символику на зданиях и памятниках в Варшаве, Вроцлаве и селе Домостава. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский на своей странице в социальной сети X.

«На прошлой неделе 17-летний подросток осквернил памятник жертвам Волынской резни, нарисовав на нем бандеровский флаг и надпись "Слава УПА" (Украинская повстанческая армия, ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на украинском языке», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что более 60 человек будут выдворены из Польши после демонстрации флага Украинской повстанческой армии на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. По данным польского премьера, в число депортируемых лиц входят 57 украинцев и 6 белорусов.