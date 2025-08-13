Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:24, 13 августа 2025Россия

Украинские переселенцы провели флешмоб «Я русский» в Крыму

Украинские переселенцы провели патриотический флешмоб в Симферополе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Podlesnykh / Unsplash

Украинские переселенцы провели в Крыму патриотический флешмоб «Я русский». Об этом РИА Новости рассказала представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко.

Как указала собеседница агентства, в Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди участвовали в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни «Я русский». Акция была приурочена к Международному дню молодежи.

Глава центра Олег Бондаренко рассказал, что флешмоб направлен на то, чтобы показать общие культурные музыкальные ценности, которые объединяют российский, украинский и белорусский народы. По словам Бондаренко, музыка как универсальный язык может преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей независимо от их национальности или политических убеждений.

Ранее в Крыму сотрудники силовых структур задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт на День России. Мужчина 1981 года рождения был задержан в Ялте. Украинские спецслужбы завербовали его при помощи мессенджера Telegram для совершения диверсий на территории республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

    Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

    Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

    В Сирии задумались о возвращении российских военных

    В России призвали исправить ошибки Байдена

    ВСУ атаковали Волгоградскую область

    «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшие перед началом СВО послания

    Экс-премьер Украины оценил возможности Путина и Трампа в достижении мира

    Правящая партия Грузии опубликовала предвыборный ролик с кадрами украинских руин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости