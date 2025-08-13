Украинские переселенцы провели флешмоб «Я русский» в Крыму

Украинские переселенцы провели патриотический флешмоб в Симферополе

Украинские переселенцы провели в Крыму патриотический флешмоб «Я русский». Об этом РИА Новости рассказала представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко.

Как указала собеседница агентства, в Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди участвовали в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни «Я русский». Акция была приурочена к Международному дню молодежи.

Глава центра Олег Бондаренко рассказал, что флешмоб направлен на то, чтобы показать общие культурные музыкальные ценности, которые объединяют российский, украинский и белорусский народы. По словам Бондаренко, музыка как универсальный язык может преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей независимо от их национальности или политических убеждений.

Ранее в Крыму сотрудники силовых структур задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт на День России. Мужчина 1981 года рождения был задержан в Ялте. Украинские спецслужбы завербовали его при помощи мессенджера Telegram для совершения диверсий на территории республики.