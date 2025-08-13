Украинские пограничники достали уклонистов из гидроцилиндров грузовика

Опубликованы кадры побега украинских уклонистов в гидроцилиндрах грузовика

В сети появилось видео, на котором украинские пограничники на границе с Румынией достали уклонистов из гидроцилиндров грузовика. Кадры опубликованы в Telegram проектом «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

В ролике видно, как украинские пограничники подходят с фонариками к шахтам телескопических гидроцилиндров грузовиков. Когда грузовик начинает поднимать кузов, оттуда показываются мужские ноги.

Отмечается, что услуги по вывозу уклонистов предлагали отец и сын, которые брали за поездку по восемь тысяч долларов с каждого. Во время движения желающие покинуть Украину сидели в салоне фуры, а перед блокпостами залезали в «тайник».

Ранее стало известно, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. В случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья.