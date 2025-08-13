Украинскую авиакомпанию признали виновной в крушении самолета в Тегеране

Канадский суд признал украинскую авиакомпанию виновной в крушении самолета в Тегеране. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на решение суда в Онтарио.

По данным источника, компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) несет ответственность за то, что самолет, выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, сбило подразделение Корпуса стражей исламской революции в Иране 8 января 2020 года. Апелляционный суд признал халатность МАУ, которая не оценила риски выполнения перелета на фоне эскалации военной напряженности в данном регионе.

Авиаперевозчика обязали выплатить компенсацию семьям пассажиров, которым не удалось выжить во время крушения самолета. Большинство жертв авиакатастрофы были иранцами и канадцами, 11 человек оказались гражданами Украины.

