19:41, 13 августа 2025Путешествия

Украинскую авиакомпанию признали виновной в крушении самолета в Тегеране

Украинская авиакомпания несет ответственность за крушение самолета в Тегеране
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: SOCIAL MEDIA / Reuters

Канадский суд признал украинскую авиакомпанию виновной в крушении самолета в Тегеране. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на решение суда в Онтарио.

По данным источника, компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) несет ответственность за то, что самолет, выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, сбило подразделение Корпуса стражей исламской революции в Иране 8 января 2020 года. Апелляционный суд признал халатность МАУ, которая не оценила риски выполнения перелета на фоне эскалации военной напряженности в данном регионе.

Авиаперевозчика обязали выплатить компенсацию семьям пассажиров, которым не удалось выжить во время крушения самолета. Большинство жертв авиакатастрофы были иранцами и канадцами, 11 человек оказались гражданами Украины.

Ранее стала известна предварительная версия крушения Ан-24 в Амурской области. Эксперты посчитали, что пилоты могли перепутать высоту и лететь ниже необходимого уровня.

