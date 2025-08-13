Россия
20:04, 13 августа 2025

В Чечне нашли мертвым пропавшего семилетнего мальчика

В Чечне нашли мертвым пропавшего семилетнего Джабраила Мудаева
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vera Larina / Shutterstock / Fotodom  

В Чечне нашли мертвым семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа. Об этом сообщила Baza в Telegram.

По информации издания, причиной смерти ребенка стало утопление. Другие подробности пока не приводятся.

8 августа Мудаев ушел из дома в селе Верхний Наур и не вернулся. В его поисках участвовали более трех тысяч человек. К мероприятиям привлекали вертолет. В результате не берегу реки Терек обнаружили один из сланцев мальчика. После этого к работе подключили водолазов.

В правоохранительных органах также сообщали, что ребенок имел особенности развития и не шел на контакт с незнакомыми людьми

Ранее в Сыктывкаре в реке Вычегде нашли двоих школьников без признаков жизни. Детей в возрасте 12 и 13 лет искали в течение трех дней. Как выяснилось, они в компании знакомых отдыхали на берегу реки в черте городского округа, но в какой-то момент пошли искупаться и не вернулись.

