В Госдуме отреагировали на видео с пригрозившим расстрелом гражданским полицейским

Депутат Попов понадеялся, что угрожавший расстрелом гражданам полицейский уволен

Депутат Госдумы Евгений Попов понадеялся, что подполковник полиции из Саратова, пригрозивший расстрелом противникам строительства школы в местном парке, уволен. Свой комментарий по поводу инцидента парламентарий опубликовал в Telegram.

«Надеюсь, этот саратовский стрелок уже не работает в МВД? Откуда у него только такие мысли в голове? Фиксация на расстрелах», — написал Попов.

13 августа в сети распространилось видео, снятое жителями Саратова, на котором офицер правоохранительных органов угрожает применением физической силы и расстрелом гражданским, если те не покинут территорию стройки. При этом он подчеркивает, что имеет на это право согласно законодательству.

Конфликт из-за места под строительство школы продолжается уже полгода. Выступающие против ее возведения горожане обращают внимание, что парк является культурно-историческим общественным пространством. Кроме того, на его территории расположен мемориал «Аллея пионеров-героев».

Ранее жители подмосковного Королева устроили драку со строителями дороги через парк «Лосиный остров». На кадрах с конфликтом видно, как граждане окружают рабочих и технику, пытаясь поговорить с представителями строительной компании. Однако в этот момент к ним походят люди в масках, после чего начинаются стычки. Полиция в это время наблюдает за происходящим, не реагируя на просьбы о помощи.