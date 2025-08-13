Россия
В России подполковник полиции пригрозил расстрелом противникам стройки и попал на видео

В Саратове подполковник полиции пригрозил расстрелом россиянам, выступившим против строительства школы на 1100 мест на территории местного парка. Инцидент попал на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как офицер требует от собравшихся покинуть территорию стройки и предупреждает, что применит физическую силу, если горожане не разойдутся. «Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить физическую силу и, в том числе, огнестрельное оружие», — подчеркивает подполковник под возмущение толпы.

Как выяснили журналисты, конфликт из-за выбранного для школы места продолжается уже полгода. Противники строительства обращают внимание на то, что парк является культурно-историческим общественным пространством. Кроме того, на его территории расположен мемориал Аллея пионеров-героев.

В свою очередь, губернатор региона Роман Бусаргин в апреле заявил в Telegram, что историческая часть парка будет сохранена и строительство школы ее не затронет. Он заверил, что эта территория наоборот получит развитие в рамках дополнительного озеленения.

Ранее жительница Тюмени обвинила полицейских в жестокости к ее сыну. Как стало известно, соседям не понравилось, что 13-летний мальчик и его друзья слушали матерные песни на лавочке у подъезда, и вызвали правоохранителей. Как утверждает женщина, подростка избили, залили из перцового баллончика и увезли в отделение.

