В Киеве раскрыли наихудший для Украины сценарий переговоров Путина и Трампа

Забуранная: Фатальным ударом для Киева станет отказ США в поддержке

Наихудшим сценарием для переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом будет остановка поддержки Украины со стороны США. Об этом в интервью The Hill сообщила депутат Верховной Рады Леся Забуранная.

«Фатальным ударом для Киева станет отказ Трампа от поддержки США, в частности от обмена разведданными на поле боя и военной поддержки», — раскрыла она.

Забуранная также отметила, что Киев высоко ценит финансовую и военную поддержку США. Еще одним из наихудших итогов встречи нардеп назвала обсуждение территориальных уступок без участия Украины.

