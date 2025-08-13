Политолог назвал главную задачу конференции Украины, Европы и США

Политолог Дудаков: Украина и ее союзники пытаются повлиять на позицию Трампа

Украина и ее союзники пытаются повлиять на позицию президента США Дональда Трампа до его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы заставить его занять более жесткую позицию по России и сорвать переговоры, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, очевидно, что украинское лобби в лице офиса Зеленского и европейские ястребы пытаются повлиять на позицию Трампа до проведения саммита с Российской Федерацией для того, чтобы заставить Трампа занять более ястребиную позицию в отношении России», — сказал Дудаков.

По его мнению, Европа и Украина таким образом могут попытаться сорвать переговорный процесс с Россией.

«Далеко не факт, что вся эта стратегия сработает. Как мы видим, сейчас администрация Трампа настроена довольно-таки скептически и в отношении европейцев и их возможности дальше вести конфронтацию с Россией, и в отношении украинцев», — уточнил политолог.

Ранее сообщалось, что в среду, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин и примет участие в видеоконференции с американским лидером Дональдом Трампом. В видеоконференции также примут участие европейские лидеры. Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, переговоры двух лидеров станут прорывом для американской дипломатии.