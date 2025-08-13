В легком 17-летней москвички выросло гигантское гнездо с червями

В Москве врачи нашли в легком 17-летней пациентки кисту с паразитами

В Москве врачи спасли 17-летнюю девушку, в легком которой обнаружили кисту с паразитами. Об этом сообщил столичный Депздрав в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, новообразование нашли во время диспансеризации. Проведенные исследования и анализы определили, что это росшая в течение двух лет эхинококковая киста — своего рода гнездо, в котором живут ленточные черви. Заболевание может быть вызвано употреблением еды и воды с личинками, а также контактом с зараженными животными. В результате выяснилось, что пациентка часто играла с собаками.

К посту приложена фотография, на которой видно, что киста имеет размеры примерно 10 на 10 сантиметров. Детский хирург Ампар Фатима рассказал, что образование занимало половину легкого девушки, вызывая затрудненность дыхания и боли в груди. «Была выполнена операция по удалению гигантской кисты. Однако за два года эхинококк разрушил верхнюю часть доли левого легкого, а нижнюю постоянно сдавливал», — пояснил он.

Теперь москвичке предстоит восстановление под контролем специалистов.

Ранее с похожим случаем столкнулись врачи из Саратовской области. Там гигантскую кисту с 12-сантиметровым червем обнаружили в селезенке пациентки. В результате медики приняли решение провести экстренную операцию по удалению внутреннего органа.