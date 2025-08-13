Бывший СССР
В офисе Зеленского признали готовность украинцев к территориальным уступкам

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинцы после трех лет боевых действий готовы пойти на территориальные уступки. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Corriere della Serra.

«В XXI веке люди, пережившие три с половиной года войны, по понятным причинам психологически готовы идти на уступки», — сказал он в ответ на заявление журналиста о том, что общественные опросы показывают увеличение числа согласных на отказ от территорий ради мира среди граждан Украины.

При этом, по словам советника, для Киева разговоры о территориальных уступках звучат странно.

Ранее Подоляк заявил, что Украина готова обсуждать с Россией взаимный запрет на удары ракетами и беспилотниками. Он отметил, что Украина заинтересована в прекращении огня, так как удары по территории страны являются «средством психологического давления».

