В Раде указали на нелогичность заявлений Зеленского

Дубинский: Логика Зеленского не выдерживает простую проверку на прочность
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Логика украинского лидера Владимира Зеленского перестала выдерживать даже простую проверку на прочность. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Политик указал на заявление Зеленского о недопустимости вывода украинских войск из Донецкой народной республики, так как это якобы станет «плацдармом на Запорожскую и Днепропетровскую области».

«Надо бы подсказать нюх-нюху, что российские войска уже в этих областях, а отказ от перемирия масштабирует локальные провалы в обороне в обвал фронта», — написал Дубинский.

Ранее Зеленский отверг вывод украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что не изменил своей позиции по данному вопросу и объяснил, что иное решение противоречило бы Конституции страны.

