В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

МИД РФ: Ведется работа с Баку над освобождением журналистов Sputnik Азербайджан
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москва ведет работу с Баку над освобождением задержанных в июле журналистов Sputnik Азербайджан. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана», — заявил дипломат.

1 июля после полицейской операции в Екатеринбурге были задержаны граждане Азербайджана, которым предъявили обвинение в организационной преступной деятельности. Двоих из них не стало.

В ответ Азербайджан отменил все культурные мероприятия России, а позже провела обыски в офисе «Sputnik Азербайджан» и задержав восьмерых российских граждан по обвинениям в наркоторговле и киберпреступлениях.

