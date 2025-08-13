В России Сталина назвали хохлом

Военблогер Ветеран шуткой о Сталине-украинце ответил на слова нардепа Гончаренко

Генералиссимус Иосиф Сталин был хохлом. Так правителя СССР, на чьи годы руководства пришлась Великая Отечественная война, в шутку назвал российский военблогер Ветеран, автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана».

Этим заявлением Ветеран ответил на публикацию депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который порассуждал, что Россия якобы смогла победить Третий Рейх и армию Наполеона Бонапарта лишь благодаря командирам-украинцам, которые находились в армии на командных должностях от среднего до высшего уровней.

«[Полководец Михаил] Кутузов и Сталин тоже, если что, были хохлами», — пошутил Ветеран в ответ на слова нардепа.

