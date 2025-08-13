Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 13 августа 2025Россия

В России Сталина назвали хохлом

Военблогер Ветеран шуткой о Сталине-украинце ответил на слова нардепа Гончаренко
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Я. Юровский / РИА Новости

Генералиссимус Иосиф Сталин был хохлом. Так правителя СССР, на чьи годы руководства пришлась Великая Отечественная война, в шутку назвал российский военблогер Ветеран, автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана».

Этим заявлением Ветеран ответил на публикацию депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который порассуждал, что Россия якобы смогла победить Третий Рейх и армию Наполеона Бонапарта лишь благодаря командирам-украинцам, которые находились в армии на командных должностях от среднего до высшего уровней.

«[Полководец Михаил] Кутузов и Сталин тоже, если что, были хохлами», — пошутил Ветеран в ответ на слова нардепа.

Ранее в Госдуме высмеяли «лоснящуюся харю» экс-главкому Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на фотосессии для Vogue.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО России изменила правила игры в конфликте Индии с Пакистаном. Что повлияло на ход событий?

    В МИД рассказали о важной особенности саммита Россия — США на Аляске

    Воевавший на СВО сербский снайпер заявил об угрозах и поджоге дома за его взгляды

    МВД предложило законодательно запретить один опасный аксессуар для автомобиля

    Медведчук предложил Зеленскому на Аляске сыграть на рояле или поклянчить деньги

    В правительстве предложили резко поднять один сбор

    56-летняя Светлана Бондарчук снялась в полупрозрачном мини-платье

    Врач развеял мифы об очистке печени народными способами

    Сорвавшийся с 30-метровой скалы в реку россиянин вплавь добрался до пещеры и был спасен

    Стало известно о критической проблеме ВСУ в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости