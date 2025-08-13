В России захотели продлить льготы для детей бойцов СВО

В Госдуме предложили продлить льготы для детей бойцов СВО после окончания школы

В России захотели продлить льготы для детей бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине после окончания ими школы. Проект закона внесли на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Как отметили авторы законопроекта, на сегодняшний день дети военнослужащих, окончившие школу в июне, до момента поступления в сентябре в течение лета теряют право на получение предусмотренных законодательством льгот.

В случае принятия закона дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев смогут не терять меры поддержки в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о новых льготах для жен участников СВО. Речь шла о праве на бесплатное высшее образование.