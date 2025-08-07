В Госдуму внесли законопроект о новых льготах для жен бойцов СВО

В ГД внесли законопроект о праве жен бойцов СВО на бесплатное высшее образование

В Госдуму внесли законопроект о новых льготах для жен участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о праве на бесплатное высшее образование, следует из опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов документа.

Как следует из проекта закона, что супруги не вернувшихся с фронта бойцов получат преимущественное право зачисления на программы бакалавриата и специалитета в российских вузах при условии успешной сдачи вступительных испытаний.

При этом они получат право на прием на подготовительные отделения вузов, что должно повысить их шансы на поступление, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается предоставить женам участников СВО право на зачисление в колледжи в первоочередном порядке вне зависимости от результатов экзаменов.

Ранее в Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян. Как отметила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Лентой.ру», каждую супругу военнослужащего нужно подготовить к возвращению мужей с фронта.