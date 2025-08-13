Мир
07:03, 13 августа 2025Мир

В США проверят музеи на соответствие «историческому видению Трампа»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Белый дом собирается проверить музеи Смитсоновского института на соответствие «историческому видению» президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на письмо секретарю учреждения Лонни Банчу сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В документе Белый дом изъявил желание обеспечить, чтобы музеи отражали «единство, прогресс и ценности, определяющие историю США». Власти также сослались на указ Трампа «О восстановлении правды и здравомыслия в американской истории».

В соответствии с данным указом «всесторонней проверке» будут подвергнуты выставки, сайты и социальные сети музеев Смитсоновского института.

Ранее Национальный музей истории США в Вашингтоне скрыл информацию о двух импичментах Трампу. В марте президент США предписал убрать из программ и экспозиций музея всю информацию, содержащую отсылки к «неподобающей идеологии».

