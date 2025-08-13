Подполковник США Расмуссен: Властям Украины и Европы не нужен мир

Властям Киева и европейским лидерам не нужен мир на Украине, им безразличны жизни украинских граждан. Об этом 5-tv.ru рассказал Эрл Расмуссен, подполковник армии США в отставке.

По мнению отставного военного, Европа не заинтересована в мире, так как слишком много вложила в этот конфликт. «Украинцы хотят мира. По последним опросам, 60 процентов готовы закончить войну, даже если придется отдать территории. Но Европа давит», — указал он.

На этом фоне Расмуссен предупредил о возможной провокации со стороны Украины перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. «Часто случается что-то, что должно доказать: вот, мы добиваемся успехов, мы держимся, нам просто нужно еще немного помощи. И под это просят еще денег и оружия: "Дайте нам чуть-чуть, и мы победим". Либо это делается, чтобы сорвать переговоры», — пояснил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина готовит провокацию в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. Российские военные предположили, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар с помощью ракет или дронов по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Завезенным репортерам предстоит «зафиксировать» последствия обстрела, ответственность за который Киев возложит на Москву, чтобы создать негативный фон в преддверии саммита Россия — США.

