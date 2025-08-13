Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 13 августа 2025Мир

В США заявили о незаинтересованности в мире властей Украины и Европы

Подполковник США Расмуссен: Властям Украины и Европы не нужен мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Властям Киева и европейским лидерам не нужен мир на Украине, им безразличны жизни украинских граждан. Об этом 5-tv.ru рассказал Эрл Расмуссен, подполковник армии США в отставке.

По мнению отставного военного, Европа не заинтересована в мире, так как слишком много вложила в этот конфликт. «Украинцы хотят мира. По последним опросам, 60 процентов готовы закончить войну, даже если придется отдать территории. Но Европа давит», — указал он.

На этом фоне Расмуссен предупредил о возможной провокации со стороны Украины перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. «Часто случается что-то, что должно доказать: вот, мы добиваемся успехов, мы держимся, нам просто нужно еще немного помощи. И под это просят еще денег и оружия: "Дайте нам чуть-чуть, и мы победим". Либо это делается, чтобы сорвать переговоры», — пояснил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина готовит провокацию в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. Российские военные предположили, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар с помощью ракет или дронов по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Завезенным репортерам предстоит «зафиксировать» последствия обстрела, ответственность за который Киев возложит на Москву, чтобы создать негативный фон в преддверии саммита Россия — США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    МИД России предупредил Баку о последствиях возможных поставок оружия Киеву

    Вскрылись жестокие подробности расправы над новорожденным в российском регионе

    Стало известно о новых пострадавших от отравления чачей из Адлера

    Жена Диброва обзавелась в браке сумками за миллионы рублей

    Белый дом заявил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

    Макса Коржа уличили в деградации из-за бандеровского флага на его концерте

    Россиянка обвинила отель в Крыму в пропаже полумиллиона рублей

    Названы сроки официального запуска мессенджера Max

    В офисе Зеленского признали готовность украинцев к территориальным уступкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости