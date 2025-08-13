ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

Минобороны: ВСУ планируют провокацию перед встречей Путина и Трампа на Аляске

Украина готовит провокацию в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне"», — говорится в сообщении.

Российские военные предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар с помощью ракет или дронов по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Завезенным репортерам предстоит «зафиксировать» последствия обстрела, ответственность за который Киев возложит на Москву, чтобы создать негативный фон в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Путин может столкнуться с провокацией в США

Белый дом хочет разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать на Аляску в ходе встречи Путина и Трампа. О готовящейся провокации предупредил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. «Есть довольно много свидетельств, что Белый дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен», — считает он. По его словам, неожиданный визит Зеленского может серьезно испортить его отношения с Трампом и разрушить мирный процесс по Украине.

Сам Зеленский 12 августа анонсировал беседу с Путиным и Трампом. Он выразил уверенность, что закончить конфликт можно будет только в результате трехсторонней встречи.

Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя, но я не знаю дату ее проведения Владимир Зеленский президент Украины

При этом, отметил Зеленский, встреча с Трампом станет личной победой Путина. «Во-первых, он (Путин — прим. «Ленты.ру») встретится на территории США. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США», — сказал политик, добавив, что предстоящая встреча еще больше отложила момент принятия санкций против Москвы.

Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже

Встреча лидеров двух стран пройдет в крупнейшем городе Аляски Анкоридже, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она указала, что для Трампа честь принять Путина на американской земле. По ее словам, приоритетом для него всегда было установление мира и прекращение кровопролития.

Точное место проведения саммита пока не раскрывается, однако ряд чиновников в американской администрации на условиях анонимности рассказали телеканалу CNN, что встреча на высшем уровне состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Сотрудники Белого дома столкнулись с тем, что сейчас на Аляске высокий туристический сезон, и мест для проведения мероприятия практически нет. В итоге выбор пал на военную базу, хотя принимающая сторона и надеялась избежать ситуации, когда российского лидера будут принимать на подобном объекте.

Также выяснилось, что безопасность российского президента на Аляске будут осуществлять не только его личная охрана, но и агенты Секретной службы США. Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд объяснил, что в обеспечении максимальной безопасности заинтересованы обе стороны, в том числе и принимающая, отметив, что политический климат и разногласия в этой плоскости никогда не примешиваются к деятельности органов охраны высших государственных лидеров. «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь (в США — прим. «Ленты.ру»). Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», — добавил силовик.