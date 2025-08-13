Мир
04:08, 13 августа 2025Мир

К Путину приставят секретных агентов на Аляске

ТАСС: Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Безопасность российского президента Владимира Путина на Аляске будут осуществлять не только его личная охрана, но и агенты Секретной службы США. Об этом в преддверии саммита глав РФ и США сообщил бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд в интервью ТАСС.

По словам Макдональда, в обеспечении максимальной безопасности заинтересованы обе стороны, в том числе и принимающая, отметив, что политический климат и разногласия в этой плоскости никогда не примешиваются к деятельности органов охраны высших государственных лидеров.

«Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь (в США — прим. «Ленты.ру»). Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», — добавил экс-сотрудник секретной службы.

Кроме того, в беседе с журналистами он вспомнил про богатый и позитивный опыт взаимодействия с коллегами из других стран по линии правоохранительных структур и госохраны, в том числе из России. Макдональд рассказал, что коллегам из спецслужб других стран удается обстрагироваться от разногласий политического плана и работать совместно.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Ее самой главной темой на Аляске станет урегулирование кризиса на Украине. Также в рамках саммита главы государств поговорят и о других вопросах в контексте двусторонних отношений.

