04:39, 13 августа 2025Мир

В США предупредили Путина о готовящейся провокации на Аляске

Дэвис: Белый дом хочет протащить Зеленского на встречу Трампа и Путина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Белый дом хочет разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать на Аляску в ходе встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О готовящейся провокации предупредил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

«Есть довольно много свидетельств, что Белый дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен», — считает он.

По его словам, неожиданный визит Зеленского может серьезно испортить его отношения с Трампом и разрушить мирный процесс по Украине. Дэвис также подчеркнул, что Зеленскому стоит внимательнее относиться к тому, что он говорит, поскольку создается ощущение, что он «просто бредит, противореча Трампу и ставя свои условия».

Ранее осложнение встречи Трампа и Путина из-за позиции Зеленского предрекла британская газета The Telegraph. «Это плохо скажется на перспективах переговоров в Анкоридже, поскольку заключение мира за счет Украины и обмен территориями — это именно то, о чем говорит Трамп», — отмечается в статье.

