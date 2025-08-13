Мир
В Британии предрекли осложнение встречи Трампа и Путина из-за Зеленского

Telegraph: Позиция Зеленского по территориям осложнит переговоры на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Global Look Press

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по территориям может осложнить встречу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, считает британская газета The Telegraph.

«Этот (отказ Зеленского — прим. "Ленты.ру") плохо скажется на перспективах переговоров в Анкоридже, поскольку заключение мира за счет Украины и обмен территориями — это именно то, о чем говорит Трамп», — отмечается в статье.

Как указывает издание, американский президент неоднократно давал понять украинскому коллеге, что планирует обмен территориями по итогам будущего соглашения об урегулировании конфликта. При этом, по словам автора материала, в администрации Зеленского понимают, что земли, которые уже находятся под контролем России, вернуть не удастся.

Ранее Трамп заявил, что не согласен с позицией Зеленского по обмену территориями. «Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: "Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну», — сказал он.

