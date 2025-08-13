В зоне СВО начали применять «минометы» из канализационных труб

Российские бойцы в зоне проведения СВО начали применять макеты минометов для обмана противника. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Ни фотографии показаны изделия из пластиковых канализационных труб, форма которых напоминает миномет. Также на макетах сымитировали опорную плиту и устройства для придания стволу необходимого угла возвышения.

Судя по всему, эти «минометы» будут использовать для оборудования ложных огневых позиций. Качественный макет сможет отвлечь на себя вражеские средства поражения, которые не долетят до настоящих орудий.

В июне на Украине заметили передвижной макет пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». Ложная цель на базе пикапа повторяет большую часть внешних особенностей настоящего ЗРК.