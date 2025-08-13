Экономика
08:25, 13 августа 2025Экономика

Вьетнам начал препятствовать работе российского бизнеса

РБК: Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса из-за санкций
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sam Williams / Unsplash

С середины лета российский бизнес испытывает проблемы при работе с Вьетнамом, банки которого ужесточили условия расчетов, добавив ряд условий при проверке. Об этом со ссылкой на юристов и консультантов, сопровождающих проходящие через страну сделки, пишет РБК.

Теперь платежи проводятся в тех случае, когда товар фактически поставляется на территорию самого Вьетнама или в составе учредителей компании-отправителя или компании-получателя есть гражданин республики. Главной причиной изменения отношения к россиянам стала угроза санкций США, хотя официально никаких дополнительных требований не вводилось.

Партнер адвокатского бюро a.t.Legal Александр Павловский подтвердил, что некоторые клиенты уже сталкивались с задержкой платежей или даже их блокировкой из-за невыполнения указанных условий.

Собеседник издания уточнил, что расчеты становились сложнее весь 2024 год. После разъяснения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) от 12 июня 2024 по поводу того, какие действия могут привести к вторичным санкциям, банки Вьетнама стали понимать, что работать с Россией безопасно только в условиях очевидного «локального экономического смысла», то есть поставки товара или услуги на территорию самой страны или связи компании с юрисдикцией.

Как объяснил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов, финансовые организации запрашивают пакет документов по сделке, чтобы найти подтверждения связи операции с национальной экономикой.

По его словам, расчеты через местные банки по-прежнему удобны для компаний, которые закупают или перерабатывают товары во Вьетнаме, в этих случаях проверка не приводит к проблемам. Однако транзитные схемы усложнились до такой степени, что бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.

Эксперт объяснил, что говорить о какой-то злонамеренности Вьетнама нельзя, потому что схема выглядит стандартной. Как только присутствие бизнеса из России в той или иной стране становится ощутимым, Запад начинает давить на ее руководство, а оно, в свою очередь, спускает требования банкам, после чего приходится искать новый канал.

Ранее похожие требования к расчетам с Россией стали предъявлять банки Киргизии. Хотя в этом случае речь шла об официальном распоряжении Нацбанка, запретившего организациям осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, следующих в иностранные государства, без их фактической доставки на территорию республики.

