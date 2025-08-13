Врач указал на неочевидный признак менингококковой инфекции

Терапевт Жемчугов: Непроходящая головная боль может говорить о менингококке

Непроходящая головная боль может говорить о менингококковой инфекции, обратил внимание врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. На неочевидный признак угрожающего жизни заболевания он указал в беседе с aif.ru.

По словам Жемчугова, очень сильная, непроходящая и ничем не снимающаяся головная боль — это основной симптом менингококковой инфекции. Среди других проявлений болезни он выделил очень высокую температуру и светобоязнь.

Кроме того, у людей с менингококком наблюдается симптом выгибания спины (симптом Ласега) — человек не может согнуться вперед, он сгибается назад, добавил Жемчугов. Он подчеркнул, что болезнь опасна тем, что развивается очень быстро, а самый плохой ее симптом — это яркая красно-синюшная сыпь на коже. «Это признак менингококкового сепсиса, это уже совсем страшно», — заключил врач.

