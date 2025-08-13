Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 13 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Парам подсказали эффективные техники борьбы с выгоранием в отношениях

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Выгорание может наступить не только в работе, но и в отношениях, рассказала клинический психолог Анна Лобова. Как вернуть страсть и былую остроту чувств, она рассказала «Ленте.ру».

Лобова обратила внимание, что отношения в паре могут угаснуть тихо, без скандалов. По ее словам, чаще всего это происходит, когда усилия и ожидания одного из партнеров не получают отклика. «Вы перестаете слышать друг друга, и из-за этого появляются холод и равнодушие», — объяснила психолог.

При этом она уверяет, что вернуть угасший интерес и былую страсть вполне возможно, если оба партнера готовы честно обсудить проблемы. Для этого специалистка призвала признать наличие усталости и несовпадения ожиданий от отношений с реальностью. Это поможет преодолеть кризис или принять решение расстаться.

По словам Лобовой, существует несколько эффективных практик для профилактики и вывода отношений из выгорания. В первую очередь она назвала упражнение «Честные 15 минут», суть которого заключается в том, что партнеры ежедневно четверть часа посвящают обсуждению своих чувств без боязни критики. Свою эффективность, как отметила психолог, доказала и практика «Неделя без претензий», в течение которой партнеры должны общаться друг с другом на языке просьб, а не упреков.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Также она рекомендовала партнерам каждый день стараться обниматься, целоваться и держаться за руки, ходить вдвоем на прогулки и вместе пробовать что-то новое. «Иногда выгорание — это шанс переосмыслить отношения или отпустить их с уважением. Честность с собой и партнером — ключ к живому диалогу и возвращению тепла», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Ранее психолог Эстер Перель назвала основную причину измен. По ее словам, часто в отношениях человек чувствует себя отверженным, преданным и это толкает его к адюльтеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    54-летняя Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике

    МИД Эстонии выслал российского дипломата

    Россияне застряли в аэропорту Грузии на десять часов в ожидании вылета в Москву

    Наказавшего пулей ребенка вместо его отца россиянина отправили в СИЗО

    Заявление Зеленского перед встречей Путина и Трампа раскритиковали в США

    Жительница Колодезей рассказала о заходе российских войск в село

    Подтверждено получение Индией новейших российских ракет 40Н6

    Стала известна позиция Сафонова после перехода в ПСЖ украинца

    На Западе будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости