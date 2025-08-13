Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:37, 13 августа 2025Путешествия

Забег туристов до шезлонгов в отеле популярного курорта Европы попал на видео

Daily Mail: Туристы устроили забег до лежаков в отеле Тенерифе и попали на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Туристы устроили массовый забег до шезлонгов в отеле испанского курорта Тенерифе и попали на видео. Кадры с популярного острова Европы разместила на своей странице в TikTok одна из отдыхающих, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Отдыхающая по имени Аланна смогла запечатлеть, как мужчина с полотенцем бросается к лежакам, а справа от него бегут другие туристы. Пользователи сети назвали такое поведение позорным. «Просто стыдно это видеть», «Почему люди так хотят лежать у бассейна, если есть океан?» — писали юзеры.

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Под окнами российской многоэтажки нашли мертвым новорожденного ребенка девятиклассницы

    В России собрались обанкротить Volkswagen

    Украинские пограничники достали уклонистов из гидроцилиндров грузовика

    Тимати заинтересовался льготами для многодетных отцов

    Кредиты наличными оказались особенно популярны у одной категории россиян

    Россиян предупредили о пеплопаде

    Дибров высказался о женской измене на фоне новостей о разводе

    Туристов предупредили о новой схеме мошенничества на Бали

    Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости