Забег туристов до шезлонгов в отеле популярного курорта Европы попал на видео

Туристы устроили массовый забег до шезлонгов в отеле испанского курорта Тенерифе и попали на видео. Кадры с популярного острова Европы разместила на своей странице в TikTok одна из отдыхающих, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Отдыхающая по имени Аланна смогла запечатлеть, как мужчина с полотенцем бросается к лежакам, а справа от него бегут другие туристы. Пользователи сети назвали такое поведение позорным. «Просто стыдно это видеть», «Почему люди так хотят лежать у бассейна, если есть океан?» — писали юзеры.

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.