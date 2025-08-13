Зеленский опубликовал кадры с онлайн-встречи с лидерами стран Запада

Зеленский показал, как выглядела онлайн-встреча с лидерами стран Запада

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале показал, как выглядела онлайн-встреча с лидерами стран Запада в преддверии саммита российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске.

Политик вышел в эфир вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем из Берлина. Некоторые европейские лидеры приняли участие по видеосвязи, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Италии и Польши Кир Стармер, Джорджи Мелони и Дональд Туск, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее депутаты Верховной Рады Украины Александр Дубинский и Артем Дмитрук обратились к Дональду Трампу с просьбой прописать в договоре по Украине остановку мобилизации, прекращение политических репрессий и гонений на Украинскую православную церковь.