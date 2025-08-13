Ценности
Жена Диброва обзавелась в браке сумками за миллионы рублей

Жена телеведущего Диброва Полина обзавелась в браке сумками за миллионы рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина обзавелась в браке сумками за миллионы рублей. Об этом пишет KP.RU.

Друзья супругов рассказали изданию, что за 16 лет совместной жизни у нее появилось много дизайнерских сумок. По их словам, каждый аксессуар стоит от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

«Дима у нас эстет, баловал молодую жену дорогими машинами и брендовыми вещами», — отметили собеседники портала.

О том, что Дибров разведется после 16 лет брака, стало известно 29 июля. Друг семьи утверждал, что его супруга некоторое время ведет самостоятельную личную и профессиональную жизнь. В браке у пары родились трое сыновей. Супруга моложе телеведущего на 30 лет.

