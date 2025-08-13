Жители Курска отреагировали на связи с родным городом зашедших в регион наемников ВСУ

Жители Курска выступили против побратимства с родным городом наемников ВСУ

Жители Курска выступили против побратимства с Ибаге в Колумбии, который оказался родным городом наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших во вторжении в Курскую область. Об этом пишет «Подъем».

Издание обратило внимание на то, что жители Курска активно обсуждают в сети, что наемники из Ибаге участвовали во вторжении в Курскую область и продолжают участвовать в боевых действиях в составе ВСУ. Общественники, в частности, призвали отменить побратимство.

В Курском городском Собрании депутатов, в свою очередь, заявили, что не получали официальных жалоб, а Ибаге является важным финансово-экономическим центром Колумбии и возглавляет местный рейтинг инвестиционной привлекательности.

«Отмечается обоюдная заинтересованность осуществлять сотрудничество в образовательной сфере. При принятии решения учитывали «рекомендации МИД России и правительства Курской области по расширению партнерских связей с городами дружественных стран», — добавили в городской думе.

Ранее сообщалось, что Ибаге является родиной для многих из 500 воюющих за Украину колумбийцев. В частности, только за июль российские войска ликвидировали двух уроженцев этого города.

