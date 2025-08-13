Россия
Родной город наемников ВСУ стал побратимом атакуемого Украиной Курска

Родной город колумбийских наемников ВСУ Ибаге стал побратимом Курска
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Camilo Trujillo / Shutterstock / Fotodom

Ибаге, родной город колумбийских наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), стал побратимом регулярно атакуемого украинскими дронами и ракетами Курска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, Ибаге является родиной для многих из 500 воюющих за Украину колумбийцев. Отмечается, что только за июль российские войска ликвидировали двух уроженцев названного города.

Курские депутаты предположили, что побратимство двух городов принесет пользу в сферах науки, культуры и туризма.

В Курске и области регулярно объявляют воздушную тревогу из-за атак ВСУ. Над городом сбивают дроны и украинские ракеты. Кроме того, 6 августа 2024 года украинские войска прорвали границу с Россией в Курской области. Когда украинские танки зашли на территорию поселка Малая Локня, один из военных скомандовал «стереть это место с лица земли». Помимо Малой Локни, расположенной в 14 километрах от границы, ВСУ захватили еще около 60 сел и город Суджу. Оккупация длилась 8 месяцев и 20 дней.

