«Стереть это место с лица земли!» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как приграничье превратилось в зону жестоких боев?

Танкистам ВСУ скомандовали стереть с лица земли приграничье Курской области

Год назад, 6 августа 2024 года, украинские войска прорвали границу с Россией в Курской области. Когда украинские танки зашли на территорию поселка Малая Локня, один из военных скомандовал «стереть это место с лица земли». Помимо Малой Локни, расположенной в 14 километрах от границы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили еще 59 сел и город Суджу. Оккупация продлилась 8 месяцев и 20 дней. «Лента.ру» восстановила хронологию украинского вторжения.

Первые дни вторжения

6 августа 2024 года около 5:30 по московскому времени ВСУ начали наступление вглубь территории Курской области . Как сообщал начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов, в атаке участвовало порядка тысячи украинских военнослужащих при поддержке 11 танков и 20 единиц бронетехники. Основной удар пришелся на Суджу.

. Как сообщал начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов, в атаке участвовало порядка тысячи украинских военнослужащих при поддержке 11 танков и 20 единиц бронетехники. Основной удар пришелся на Суджу. Утром 6 августа несколько танков без опознавательных знаков заметили на дороге в Малой Локне . Местные жители рассказали «Ленте.ру», как из люка одного из них высунулся мужчина в камуфляже и крикнул остальным: «Чего непонятного? Стереть это место с лица земли! Стереть — и все!»

. Местные жители рассказали «Ленте.ру», как из люка одного из них высунулся мужчина в камуфляже и крикнул остальным: «Чего непонятного? Стереть это место с лица земли! Стереть — и все!» К 12 августа ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами , сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным тогдашний врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Глубина прорыва составила 12 километров при ширине фронта в 40 километров.

, сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным тогдашний врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Глубина прорыва составила 12 километров при ширине фронта в 40 километров. Судьба примерно двух тысяч человек, оказавшихся на оккупированных территориях, оставалась неизвестна, доложил президенту Смирнов. Власти объявили о планах эвакуировать 180 тысяч человек из приграничных районов, однако к 12 августа удалось вывезти лишь 120 тысяч.

Разрушенный мост через реку Суджа. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С 7 августа на территории Курской области действовал режим чрезвычайной ситуации (ЧС), однако уже к 13 августа обстановка в регионе была отнесена к ЧС федерального масштаба . Вместе с тем жители приграничных сел и деревень в социальных сетях утверждали, что об опасности им никто не сообщал.

. Вместе с тем жители приграничных сел и деревень в социальных сетях утверждали, что об опасности им никто не сообщал. К 14 августа численность украинской группировки в регионе достигла 11 тысяч человек , сообщал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

, сообщал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. 21 августа власти Курской области сообщили о гибели 31 мирного жителя в результате боевых действий. Еще 143 человека получили травмы различной степени тяжести.

Начало прорыва армии России и коррупционный скандал

12 сентября 2024 года Минобороны России впервые объявило о возвращении контроля над рядом захваченных ВСУ деревней и сел Курской области . В ходе операции армии России за двое суток были освобождены сразу 10 населенных пунктов.

. В ходе операции армии России за двое суток были освобождены сразу 10 населенных пунктов. К концу октября Владимир Путин сообщил о блокировании украинской группировки численностью около двух тысяч человек на территории Курской области . Президент отметил, что российская армия приступили к ее ликвидации.

. Президент отметил, что российская армия приступили к ее ликвидации. В ноябре Алексей Смирнов, занимавший в то время пост губернатора Курской области, представил предварительную оценку ущерба, нанесенного региону в ходе украинского вторжения — 700 миллиардов рублей потребуется на восстановление региона после боевых действий.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В ночь с 5-го на 6 декабря Смирнов неожиданно подал в отставку . Увольнение губернатора связали с хищениями при строительстве пограничных укреплений.

. Увольнение губернатора связали с хищениями при строительстве пограничных укреплений. 20 декабря был задержан экс-глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, обвиненный в присвоении 200 миллионов рублей, выделенных на оборонные проекты . Весной 2025 года под стражу взяли и самого Смирнова, а на его пост назначили Александра Хинштейна, бывшего депутата Госдумы.

. Весной 2025 года под стражу взяли и самого Смирнова, а на его пост назначили Александра Хинштейна, бывшего депутата Госдумы. В январе 2025 года омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 пропавших без вести жителей курского приграничья, который многие сочли неточным. По данным родственников оставшихся на оккупированных территориях людей, реальное число пропавших было значительно больше — полиция зарегистрировала 1174 заявления о розыске, из которых к тому моменту удалось закрыть лишь 240.

Освобождение Курской области

20 февраля 2025 года первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской объявил об освобождении российскими войсками более 800 квадратных километров территории Курской области . Это 64 процента от общей площади, захваченной ВСУ.

. Это 64 процента от общей площади, захваченной ВСУ. В апреле глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в своем докладе президенту впервые подтвердил участие военных КНДР в боях в Курской области . По его словам, они находились в зоне боевых действий «в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами».

. По его словам, они находились в зоне боевых действий «в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами». 8 марта начался штурм Суджи и ее окрестностей . Российские военные зашли с тыла, преодолев 15-километровый участок по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Эта операция получила название «Поток», к ней готовились на протяжении нескольких недель.

. Российские военные зашли с тыла, преодолев 15-километровый участок по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Эта операция получила название «Поток», к ней готовились на протяжении нескольких недель. ВСУ не ожидали атаки с тыла, многие украинские военные сдались в плен. Бои продолжались несколько дней.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости