13-летняя школьница отправилась кататься на гидроцикле после выпускного и не выжила

NBC: 13-летняя туристка не выжила во время поездки на гидроцикле в США

Праздновавшая окончание средней школы девочка-подросток не выжила после поездки на водном мотоцикле с сестрой в США. Об этом сообщает NBC New York.

Трагедия произошла с жительницами Нью-Йорка, которые отдыхали в городе Форт-Лодердейл на юго-восточном побережье Флориды. Во вторник, 12 августа, 13-летняя Рахиль Ализа Нисанова отправилась кататься на гидроцикле с 16-летней сестрой. Во время движения туристки не справилась с управлением и столкнулись с бетонным причалом.

Старший брат девочек Иона Нисанов рассказал, что их отец также был на водном мотоцикле во время происшествия. «Мои сестры потеряли сознание. На них были спасательные жилеты и они лежали в воде, а отец прыгнул за ними, чтобы спасти их», — сообщил Нисанов.

Подростки получили серьезные травмы. Медики констатировали кончину Рахиль, а ее сестру доставили в больницу в критическом состоянии. Она борется за жизнь.

Ранее катер задавил пассажирку гидроцикла в Европе. 43-летняя британка села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на судне катался их нетрезвый друг.