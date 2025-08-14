Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:40, 14 августа 2025Силовые структуры

Адвокат раскрыл подробности расследования убийства судьи в Камышине

Адвокат Зернов: Следствие не связывает убийство судьи с его должностью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов в беседе с РИА Новости раскрыл подробности расследования убийства судьи в Камышине Волгоградской области.

По его словам, на данном этапе следствие не связывает расправу с должностью жертвы. Адвокат напомнил, что в Уголовном кодексе есть отдельная 295-я статья, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь судьи из мести или для воспрепятствования его деятельности. Однако следователи квалифицировали действия подозреваемого по статье 105 УК РФ, как убийство.

«Можно предположить, что на данном этапе следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий», — пояснил Зернов.

О расправе стало известно 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице Камышина с ножом в голове, сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах. Убитым оказался судья Василий Ветлугин, он рассматривал гражданские дела. Мотивом расправы могла стать ревность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    Стало известно о попытке Зеленского скрыть предложение США об обмене территориями

    В США заявили о невозможности сбить «Орешник»

    На Украине полицейский спас друга от мобилизации и попал под суд

    Макгрегора исключили из ростера UFC

    В российском городе риелтор спас квартиру пенсионерки от мошенников

    Трамп отреагировал на рассекреченные письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы

    Адвокат раскрыл подробности расследования убийства судьи в Камышине

    ВСУ нанесли массированный удар по городу в ДНР

    Песков рассказал о долгом рабочем дне Путина из-за разницы во времени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости