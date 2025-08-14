Адвокат раскрыл подробности расследования убийства судьи в Камышине

Адвокат Зернов: Следствие не связывает убийство судьи с его должностью

Опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов в беседе с РИА Новости раскрыл подробности расследования убийства судьи в Камышине Волгоградской области.

По его словам, на данном этапе следствие не связывает расправу с должностью жертвы. Адвокат напомнил, что в Уголовном кодексе есть отдельная 295-я статья, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь судьи из мести или для воспрепятствования его деятельности. Однако следователи квалифицировали действия подозреваемого по статье 105 УК РФ, как убийство.

«Можно предположить, что на данном этапе следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий», — пояснил Зернов.

О расправе стало известно 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице Камышина с ножом в голове, сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах. Убитым оказался судья Василий Ветлугин, он рассматривал гражданские дела. Мотивом расправы могла стать ревность.

