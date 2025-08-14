Грэм отказался ехать на встречу Путина и Трампа на Аляске, боясь оказаться в РФ

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался приехать на запланированную встречу глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он объяснил это опасениями, что его заберут в РФ, об этом политик заявил пулу журналистов Белого дома, передает РИА Новости.

«Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», — сказал сенатор. Он ответил отрицательно на вопрос репортеров, планирует ли он сопровождать американского лидера на саммите как его близкий единомышленник.

Ранее Линдси Грэм признал, что в ходе урегулирования украинского конфликта, вероятно, будет произведен обмен территориями. Но с условием, что этот вопрос будет решен «лишь после того, как Украине будут предоставлены гарантии безопасности».