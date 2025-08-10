Сенатор США Грэм: Обмену территориями будут предшествовать гарантии для Украины

В ходе урегулирования украинского конфликта будет произведен обмен территориями, однако ему будут предшествовать гарантии безопасности для Киева. Об этом заявил сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает ТАСС.

«В конечном итоге будут определенные обмены территориями», — отметил Грэм.

По словам сенатора, территориальный вопрос может быть решен «лишь после того, как Украине будут предоставлены гарантии безопасности». Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп стремится «навсегда положить конец» украинскому кризису.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует де-факто признать контролируемые Россией территории, но не закреплять это с юридической точки зрения.