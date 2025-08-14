Азаров назвал предстоящую встречу Путина и Трампа прорывом

Азаров: Сам факт предстоящей встречи Путина и Трампа стал прорывом

Факт предстоящей встречи главы России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа уже стал прорывом. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров, пишет ТАСС.

«Прежде всего я хотел бы сказать, что уже сама встреча, по существу, — прорыв. Сам факт встречи, казалось бы, еще две недели назад представлялся невозможным», — отметил он.

Азаров также призвал «не испытывать большие ожидания». Однако это будет встреча двух самых серьезных руководителей в мире, от которых зависит мир не только на Украине, но и во всем мире, добавил политик.

Ранее Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский в случае урегулирования конфликта не останется у власти.

До этого экс-премьер Украины порассуждал, что сейчас провести нормальные выборы в стране невозможно. При этом, по его словам, Зеленского можно заставить провести выборы главы государства, и у США есть возможности для этого,

