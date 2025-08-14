Бывший СССР
Раскрыты последствия достижения мира на Украине для Зеленского

Азаров: Зеленский не останется у власти при достижении мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в случае урегулирования конфликта не останется у власти, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. Об этом сообщает ТАСС.

«Зеленский должен будет отвечать за все те преступления, которые он совершил, незаконно находясь на посту президента Украины», — заявил он.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что сейчас провести нормальные выборы в стране невозможно. По его словам, Владимира Зеленского можно заставить провести выборы главы государства, и у США есть возможности для этого, однако киевский режим в конечном счете лишь «воспроизведет свою вторую копию».

До этого Азаров заявил, что долгосрочного мира на Украине не удастся достичь, если не устранить антироссийский режим.

    Все новости