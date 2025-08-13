Азаров: Без устранения антироссийского режима на Украине мира не будет

Долгосрочного мира на Украине не достичь, если не устранить антироссийский режим. Об этом в интервью с журналистом ТАСС заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.

По его словам, самая основная причина конфликта лежит в государственном перевороте на Украине, произошедшем в 2014 году, и наличие антироссийского режима, нацеленного на конфликт.

Как подчеркнул политик, территориальный вопрос в этом смысле находится на втором месте. При наличии «нейтрального или дружелюбного режима» мир будет обеспечен не на короткий срок — месяц, два или год, а на долгие годы вперед.

Ранее Азаров в преддверии саммита РФ и США отметил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп имеют огромные возможности, чтобы достичь мира на Украине. Кроме того, он напомнил о внушительном влиянии глав, однако не стал делать скоропостижных прогнозов о быстром завершении конфликта на Украине.

Незадолго до этого Трамп выступил с анонсом саммита на Аляске, где ожидается двусторонняя встреча с Путиным. Местом проведения оказался город Анкориджа. Местные СМИ стали прогнозировать, какие из мест могут принять российского гостя и его коллегу в грядущую пятницу.