01:45, 13 августа 2025

Экс-премьер Украины оценил возможности Путина и Трампа в достижении мира

Азаров: Путин и Трамп имеют огромные возможности, чтобы достичь мира на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Российский и американский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп имеют огромные возможности для достижения мира на Украине. Об этом в преддверии встречи главы РФ и США на Аляске заявил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его мнению, один только факт этого саммита вызвал в мире большие надежды на урегулирование конфликта. Кроме того, Путин и Трамп имеют внушительное влияние в мире, добавил Азаров.

При этом, как отметил экс-премьер, не стоит ожидать мгновенного результата по итогам встречи, но надежда на начало постепенного решения есть.

Ранее бывший украинский премьер заявил о невозможности урегулирования конфликта, если у власти останется нынешний президент Владимир Зеленский. По его словам, в скором времени мир может убедиться в том, что на Украине действует «абсолютно коррумпированный и продажный режим», который не преследует цель развития страны.

Не так давно американский лидер Дональд Трамп выступил с анонсом саммита на Аляске, куда приедет президент России Владимир Путин. Двусторонняя встреча глав РФ и США пройдет в Анкоридже. Местные СМИ начали предполагать, какие из мест могут принять российского гостя и его коллегу.

