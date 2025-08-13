Азаров: Выборы на Украине сейчас невозможны

Сейчас провести нормальные выборы на Украине невозможно. Так эту возможность оценил бывший украинский премьер Николай Азаров в интервью ТАСС.

По его словам, текущего украинского президента Владимира Зеленского можно заставить провести выборы главы государства, и у США есть возможности для этого, однако киевский режим в конечном итоге лишь «воспроизведет свою вторую копию».

«Совсем необязательно новый лидер будет называться Зеленским, фамилия может быть любой, а режим сохранится и будет продолжать ту же самую политику русофобии, нацизма, бандеровщины и, по сути дела, пропаганды войны», — считает политик.

Ранее Азаров заявил, что долгосрочного мира на Украине не удастся достичь, если не устранить антироссийский режим. По его словам, основная причина конфликта лежит в государственном перевороте на Украине, произошедшем в 2014 году, и существовании нацеленного на противостояние с РФ режима.

