12:05, 14 августа 2025

Белоусов поедет на Аляску

Министр обороны Белоусов примет участие во встрече Путина и Трампа на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие во встрече российского лидера Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на Аляске. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По словам собеседников издания, на встрече так же будет присутствоватьминистр финансов РФ Антон Силуанов.

«Главы российских Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов войдут в состав делегации России на переговорах с США на Аляске», — передает РБК.

Ранее стало известно, что первый самолет российской делегацией вылетел в американский штат Аляска.

