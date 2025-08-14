Депздрав Москвы опроверг сообщение о введении паспортного контроля в СПИД-центре

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщение о введении паспортного контроля в центре борьбы со СПИДом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что из-за введения пропускного режима в опасности оказались персональные данные пациентов и их частная жизнь.
«Спешим заверить — центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было», — сказано в сообщении.
В депздраве подчеркнули, что проход пациентов, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется без предъявления паспорта.