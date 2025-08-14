Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:27, 14 августа 2025Россия

Депздрав Москвы опроверг сообщение о введении паспортного контроля в СПИД-центре

Депздрав: Паспортный контроль не вводился, СПИД-центр работает в штатном режиме
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщение о введении паспортного контроля в центре борьбы со СПИДом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за введения пропускного режима в опасности оказались персональные данные пациентов и их частная жизнь.

«Спешим заверить — центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было», — сказано в сообщении.

В депздраве подчеркнули, что проход пациентов, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется без предъявления паспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского судью нашли на улице с ножом в голове

    Трусова назвала срок возвращения на лед после родов

    Сэндвич стал причиной увольнения сотрудника Минюста США

    42-летняя звезда «Универа» показала откровенные фото с яхты

    Россия собралась производить свои автомобили в Киргизии

    В разведке Украины заявили о пленении граждан из 32 стран

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще два звучавших перед началом СВО сообщения

    Турист посетил Помпеи и попытался унести с собой в качестве сувенира каменные части улицы

    Мясников описал подъем на Эльбрус словами «многие в моем возрасте до туалета не доходят»

    Депздрав Москвы опроверг сообщение о введении паспортного контроля в СПИД-центре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости