Депздрав Москвы опроверг сообщение о введении паспортного контроля в СПИД-центре

Депздрав: Паспортный контроль не вводился, СПИД-центр работает в штатном режиме

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщение о введении паспортного контроля в центре борьбы со СПИДом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за введения пропускного режима в опасности оказались персональные данные пациентов и их частная жизнь.

«Спешим заверить — центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было», — сказано в сообщении.

В депздраве подчеркнули, что проход пациентов, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется без предъявления паспорта.