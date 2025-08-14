Россия
13:28, 14 августа 2025Россия

Стало известно о катастрофической ситуации в московском СПИД-центре

Общественник Барский заявил о катастрофе из-за пропусков в СПИД-центре Москвы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В московском СПИД-центре произошла ситуация, которую назвали катастрофической — из-за введения пропускного режима в опасности оказались персональные данные пациентов и их частная жизнь. Так положение в организации описал общественник, глава фонда «Шаги» Кирилл Барский, его слова приводит портал MSK1.RU.

По словам Барского, из-за решения руководства СПИД-центра пускать пациентов в здание лишь после предъявления паспорта и оформления пропуска, о безопасности не может быть речи. Из заявления общественника стало известно, что с учетом социального статуса пациентов нововведение создаст напряжение и оттолкнет россиян с диагнозом ВИЧ и СПИД от посещения специалистов.

«О диагнозе пациента знает даже охранник. Это распространение персональных данных, раскрытие медицинской тайны. Это просто катастрофа», — заявил он.

Журналист Павел Лобков, открыто живущий с положительным ВИЧ-статусом сообщил, что лично столкнулся с оповещением о скором нововведении и добавил, что так к пациентам с ВИЧ не относились даже в восьмидесятые годы прошлого века.

Ранее сообщалось, что заразившегося вирусом иммунодефицита (ВИЧ) и двумя видами гепатита — А и В на СВО жителя Челябинской области решили снова отправить в бой.

